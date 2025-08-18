Policjanci udzielili pomocy mężczyźnie, który znajdował się w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Chełmku ratowali życie 21–letniego mieszkańca Chełmka. Mężczyzna pod opieką ratowników medycznych został przewieziony do szpitala.

W nocy 13/14.08.2025 br. tuż po godzinie 1.00 policjanci otrzymali pilne wezwane do jednego z bloków mieszkalnych w Chełmku, gdzie przebywał młody mężczyzna w silnym kryzysie emocjonalnym. Informacja natychmiast została przekazana do patrolu w składzie: sierż. Dawid Kucia oraz st. post . Krzysztof Paździor. Mundurowi natychmiast udali się na miejsce zgłoszenia. Po przyjechaniu pod wskazany adres funkcjonariusze zauważyli leżącego pod blokiem, nieprzytomnego mężczyznę. Natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy. Po chwili mężczyzna odzyskał przytomność. Funkcjonariusze monitorowali jego czynności życiowe do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ratownicy przewieźli mężczyznę na badania i leczenie do szpitala.

Przypominamy, że na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, są to między innymi: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej i poradnie psychologiczne.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Bezpłatny telefon 800 70 22 22. Szczegółowe informacje na stronie Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym: https://centrumwsparcia.pl/

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 - bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu. Szczegółowe informacje na stronie https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Pomocą w kryzysowych sytuacjach służą również pracownicy Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA 22 484 88 01.

Szczegółowe informacje na stronie Stop Depresji https://stopdepresji.pl/