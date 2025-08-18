Szczęśliwe zakończenie nocnej eskapady pięciolatka Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj Kierowcy tirów oraz policjanci interweniowali wobec pięciolatka z Ukrainy, który nocą wymknął się spod opieki starszego brata. Maluch wyszedł z mieszkania, chcąc odnaleźć mamę.

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek (13/14.08.2025). Tuż po godzinie 2.00 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od kierowców tirów, którzy zauważyli idące ulicą małe dziecko. Do czasu przyjazdu patrolu kierowcy zaopiekowali się chłopcem, a potem przekazali funkcjonariuszom dziecko.

Mundurowi przewieźli malucha do komisariatu. Ustalili, że jest obywatelem Ukrainy i wyszedł z mieszkania, aby odnaleźć swoją mamę. Maluch nie potrafił podać danych matki oraz miejsca zamieszkania, więc funkcjonariusze przekazali go pod opiekę pracowników domu dziecka. W trakcie, gdy policjanci prowadzili poszukiwania matki chłopca, dyżurny komisariatu Policji otrzymał informację o 19-latku z Ukrainy, który poszukuje młodszego brata. Przekazał, że pięciolatek obudził się w nocy i niepostrzeżenie wyszedł z mieszkania. Mama chłopców była w tym czasie na nocnej zmianie w pracy.

Policjanci przekazali nastolatkowi, że jego brat jest bezpieczny i znajduje się w placówce opiekuńczej. Następnie funkcjonariusze skontaktowali się z matką chłopców, której przekazali, informację dotycząca zdarzenia oraz miejsca, w którym przebywa jej młodszy syn.

Bardzo duże podziękowania za prawidłową reakcję, należą się kierowcom tirów. Dzięki ich spostrzegawczości maluch w porę otrzymał pomoc.