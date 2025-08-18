Efekt współpracy służb: na autostradzie A2 zatrzymano nielegalnych imigrantów i przewoźnika Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj Dzięki współpracy policjantów z poddębickiej komendy i funkcjonariuszy Straży Granicznej zatrzymano samochód na autostradzie A2, w którym przewożono w bagażniku dwóch nielegalnych imigrantów – obywateli Afganistanu. Kierowca pojazdu, 37-letni obywatel Ukrainy usłyszał już zarzuty umożliwienia nielegalnego pobytu mężczyzn na terytorium RP.

W sobotni wieczór, 16 sierpnia br., dyżurny poddębickiej Komendy otrzymał informację od Straży Granicznej, że autostradą A2 w kierunku Poznania może poruszać się srebrny lexus, w którym przewożeni są nielegalni imigranci. Na miejsce natychmiast skierowano patrol z Komisariatu Policji w Uniejowie. Już pół godziny później funkcjonariusze zauważyli wskazany pojazd i zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą auta siedział 37-letni obywatel Ukrainy.

W związku z wcześniejszymi ustaleniami policjanci skontrolowali bagażnik samochodu. W jego wnętrzu znajdowało się dwóch mężczyzn przykrytych odzieżą. Po ustaleniu ich tożsamości okazało się, że są to obywatele Afganistanu w wieku 20 i 24 lat. Żaden z nich nie posiadał przy sobie dokumentów potwierdzających legalność przekroczenia granicy. Auto zostało zabezpieczone, a kierujący, jak i obcokrajowcy zostali zatrzymani i przekazani do dyspozycji Straży Granicznej i Prokuratury Rejonowej w Poddębicach.

Za pomoc w umożliwieniu nielegalnego pobytu mężczyzn na terytorium RP mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.