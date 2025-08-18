Tragiczny wypadek na drodze krajowej 42 - apelujemy o ostrożność! Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na trasie Kluczbork-Wołczyn, na drodze krajowej 42. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-letni kierujący syreną 105 z nieustalonej przyczyny zjechał na prawe pobocze drogi, a następnie na lewy pas ruchu gdzie zderzył się z prawidłowo jadącą 42-letnią kierującą hyundaiem. W wyniku zdarzenia, pomimo reanimacji, dwoje podróżujących syreną poniosło śmierć. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Apelujemy o bezpieczną i ostrożną jazdę!

Wczoraj (17.08) około 16:00 dyżurny kluczborskiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na trasie Kluczbork-Wołczyn na drodze krajowej 42. Jak ustalili pracujący na miejscu policjanci, 52-letni kierujący syreną jadąc z kierunku miejscowości Kluczbork z nieustalonej na ten moment przyczyny, zjechał na prawe pobocze, a następnie na lewy pas drogi, gdzie doszło do zderzenia z prawidłowo jadącą z przeciwnego kierunku 42-letnią kierującą hyundaiem. W wyniku zdarzenia, pomimo podjętej reanimacji, 52-letniego kierowcy syreny i jego 65-letniego pasażera nie udało się uratować. Podróżujące hyundaiem 4 osoby z obrażeniami ciała trafiły do szpitala w Opolu.

Teraz kluczborscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, ustalają dokładne okoliczności i przyczynę tego tragicznego w skutkach wypadku.

Apelujemy o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem. Pamiętajmy: Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, polegającej na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu swojego zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Pamiętajmy! Jeździć należy bezpiecznie, z prędkością dostosowaną do panujących warunków – natężenia ruchu, pogody, stanu nawierzchni. Warto też zwiększyć odstęp pomiędzy pojazdami. Ważne jest również, aby za kierownicę wsiadać zawsze wypoczętym. Zmęczenie powoduje, że nasza koncentracja jest znacznie osłabiona, a reakcje opóźnione. Chwila nieuwagi może kosztować zdrowie, a nawet życie.