5000 złotych mandatu i 24 punkty karne tyle kosztowało kierowcę wykonanie niebezpiecznych manewrów na drodze! Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z grupy Speed codziennie zatrzymują kierowców, którzy swoją jazdą zagrażają bezpieczeństwu na drodze. I tak było w przypadku kierującego toyotą, który wykonał manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu nie stosując się do oznakowania poziomego, ponadto przekroczył dopuszczalną prędkość. Mężczyzna stworzył poważne zagrożenie na drodze, za co został ukarany manatem w wysokości 5000 złotych oraz otrzymał 24 punkty karne. Przestrzegamy przed niebezpiecznymi zachowaniami na drodze!

Tyle się mówi o zdarzeniach drogowych na drodze wojewódzkiej 142, do których dochodzi przez nieodpowiedzialnych kierowców. Kierowcy lekceważący przepisy muszą liczyć się z wysokimi mandatami, a nawet z utratą prawa jazdy. Czuwa nad tym między innymi policyjna grupa Speed, której to funkcjonariusze codziennie patrolują drogę wojewódzką 142.

W dalszym ciągu niestety nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie za sobą brawura na drodze. Przekonał się o tym 64- letni kierujący samochodem osobowym marki Toyota. Na drodze wojewódzkiej 142 wykonał manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu nie stosując się do oznakowania poziomego, ponadto przekroczył dopuszczalną prędkość. 64- latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 5000 złotych, a na jego konto trafiło 24 punktów karnych.

Policjanci każdego dnia poświęcają wiele pracy na to, żeby wyeliminować z dróg uczestników ruchu drogowego sprowadzających zagrożenie dla siebie i swojego otoczenia. Pamiętajmy jednak o tym, że każdy z nas może mieć wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach.

( KWP w Szczecinie / kp)

Poniższe nagranie z policyjnego wideorejestratora przedstawia zdarzenie opisane w komunikacie.