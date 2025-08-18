Policjanci uratowali 39-latkę. Kobieta mogła utonąć Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj Nad Zalewem Zemborzyckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Policjanci podczas patrolu zauważyli kobietę, która z wody wzywała pomocy. 39-latka opadła z sił i nie mogła samodzielnie wrócić na brzeg. Funkcjonariusze od razu zareagowali i wciągnęli ją na łódź. Kobieta była pod wpływem alkoholu. Policjantom tłumaczyła, że weszła w ubraniu do wody by się schłodzić. Została ukarana mandatem. Apelujemy o rozsądek i przypominamy o bezpieczeństwie!

W sobotę, 16 sierpnia, policjanci z Posterunku Wodnego natrafili niebezpieczną sytuację, do której doszło na Zalewie Zemborzyckim w Lublinie. Funkcjonariusze podczas patrolu zauważyli kobietę, która z wody wzywał pomocy. Znajdował się ona około 150 m od brzegu. Miała problemy z utrzymaniem się na powierzchni, krztusiła się traciła siły. Mundurowi od razu zareagowali i pomogli 39-latce. Kobieta została wciągnięta przez policjantów na pokład łodzi.

Jak się okazało, miała na sobie sukienkę, która utrudniała jej poruszanie się w wodzie. Dodatkowo znajdowała się pod działaniem alkoholu. Dzięki temu, że pomoc przyszła o czasie nic poważnego jej się nie stało. Za swoje zachowanie została ukarana mandatem.

Apelujemy o rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pod żadnym pozorem nie powinno się wchodzić do wody po alkoholu. Nawet niewielka jego ilość w połączeniu z wysokimi temperaturami może doprowadzić do zaburzeń w postrzeganiu. Konsekwencje tego typu zdarzeń mogą być tragiczne w skutkach.

( KWP w Lublinie / kc)