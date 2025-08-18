Dzięki reakcji policjanta mężczyzna otrzymał pomoc na czas Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj W czasie długiego weekendu, kryminalny z Komisariatu Policji w Dobrzejewicach, będący w czasie wolnym od służby pomógł mieszkańcowi Głogowa. Mężczyzna zdradzał objawy, które mogły świadczyć o stanie zagrażającym jego życiu. Dzięki policjantowi szybko uzyskał niezbędną pomoc.

Wielokrotnie już policjanci udowadniali, że także poza służbą nie jest im obojętny los innych. Tak też zdarzyło się w miniony piątek (15.08.2025), kiedy podczas dnia wolnego kryminalny, który na co dzień pracuje w Komisariacie Policji w Dobrzejewicach zauważył nietypową sytuację.

W zatoczce autobusowej w Lubiczu Górnym zatrzymał się citroen. Kierowca z niego wysiadł, po czym usiadł na krawężniku. Policjant postanowił sprawdzić, czy nic się nie słało. Ten, jak się okazało mieszkaniec pobliskiego Głogowa, potrzebował pilnej pomocy lekarza. Miał objawy, które policjant przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej określił jako mogące zagrażać życiu.

Funkcjonariusz wezwał więc na miejsce pogotowie ratunkowe, a w czasie oczekiwania na jego przyjazd uzyskał informacje, które są zawsze w takich sytuacjach bardzo ważne. Dowiedział się m.in.: jakie leki na stałe przyjmuje mężczyzna, czy cierpi na jakieś schorzenia, ma alergie i inne.

Dzięki opiece, jaką otoczył mieszkańca Głogowa, ten szybko trafił do szpitala, a medycy już po przybyciu dostali dużą część informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Każdy z nas może pomagać, do tego nie jest potrzebny policyjny mundur. Każdy z nas może spotkać się z taką sytuacją, jaka spotkała kryminalnego z Dobrzejewic. Policjant swoją postawą udowodnił, że wybór zawodu z pewnością nie był przypadkowy i los innych nie jest mu obojętny.

Ta historia także pokazuje, jak ważna jest podstawowa wiedza z zakresu pomocy przedmedycznej. Potrafimy znaleźć w sieci wszelkie możliwe informacje. Nie każdy, jednak, w odróżnieniu od policjantów, przechodzi kurs udzielania pierwszej pomocy. Może więc warto poszukać informacji o tym, jak postępować w sytuacji zagrożenia życia. Taka wiedza może okazać się bezcenna.