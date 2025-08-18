Zostawili dzieci w rozgrzanym samochodzie - mogło dojść do tragedii Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj W Strzelcach Opolskich niedawno doszło do sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie – na parkingu jednego z marketów pozostawiono w samochodzie dwie dziewczynki. Przypominamy! Wystarczy zaledwie moment nieuwagi, by codzienna sytuacja przerodziła się w dramat. Nigdy nie zostawiajmy dzieci ani zwierząt samych w aucie, szczególnie w upalne dni, gdy temperatura w nagrzanym pojeździe może sięgnąć nawet 60 stopni. W takich sytuacjach reagujmy natychmiast i dzwońmy pod numer alarmowy 112 – każda sekunda może uratować życie.

W minioną środę (13 sierpnia) dyżurny strzeleckiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące dzieci zamkniętych w pojeździe, na parkingu jednego z marketów na terenie gminy Ujazd. Z uwagi na wysokie temperatury niezwłocznie wysłał tam patrol dzielnicowych. Mundurowi po przyjeździe na miejsce nie zastali pojazdu, którego dotyczyła interwencja. Policjanci przejrzeli nagrania z monitoringu sklepu, na podstawie których potwierdzili, że 2 małe dziewczynki zostały w samochodzie, na czas około 10 minut. Wtedy to rodzice robili zakupy w sklepie.

Chwilę później, na parking zajechał samochód ze zgłoszenia. Dzieci na szczęście czuły się dobrze. Jednak tego dnia termometry wskazywały aż 32 stopnie. Rodzice tłumaczyli się tym, że na czole dzieci nie widzieli "ani kropelki potu", a szyby w samochodzie były cały czas uchylone. Mundurowi przeprowadzili z opiekunami rozmowę profilaktyczną, mającą na celu przypomnienie im o możliwych konsekwencjach takiej nieodpowiedzialności.

Nawet do 60 stopni Celsjusza może sięgać temperatura w rozgrzanym samochodzie. Pozostawiona uchylona szyba w pojeździe wcale nie poprawia temperatury panującej wewnątrz samochodu, tak samo, jak pojazd pozostawiony w miejscu zacienionym. Wówczas temperatura obniża się tylko o kilka stopni, co wcale nie zwiększa bezpieczeństwa dziecka czy zwierzęcia w nagrzanym wnętrzu samochodu.

Każdy, kto w gorący dzień zobaczy dziecko czy zwierzę zamknięte w samochodzie natychmiast powinien zareagować, powiadamiając Policję. Wystarczy zadzwonić na alarmowy numer 112. W takiej sytuacji liczy się każda minuta, każda minuta jest bardzo cenna. Jeśli jednak widzimy, że dziecko znajdujące się w samochodzie nie może czekać na pomoc Policji, nie bójmy się sami podejmować działań ratowania jego życia. Wystarczy chwila by wydarzyła się tragedia. Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w samochodzie na pełnym słońcu stwarza zagrożenie dla utraty życia.

Apelujemy, by pod żadnym pretekstem nie zostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci ani zwierząt. Upały w połączeniu z brakiem wyobraźni i rozsądku mogą być śmiertelnie niebezpieczne.