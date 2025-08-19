Zatrzymany sprawca zabójstwa Data publikacji 19.08.2025 Powrót Drukuj 31-letni obywatel Ukrainy zatrzymany przez pajęczańskich policjantów spędzi w areszcie najbliższe miesiące. Jest podejrzanym o zabójstwo swojego brata. Zebrany przez policjantów obszerny materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia mężczyźnie zarzutu, a sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Teraz może mu grozić nawet dożywocie.

15 sierpnia 2025 roku około godziny 22.30 do dyżurnego pajęczańskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który został znaleziony pod jednym z bloków mieszkalnych w Pajęcznie. Na miejsce skierowani zostali policjanci. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Wstępnie ustalono, że 24-latek najprawdopodobniej wypadł z okna mieszkania znajdującego się na 4 piętrze budynku. Do wyjaśnienia zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy przebywającego w tym samym mieszkaniu. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

Pracujący na miejscu policjanci wykonali szereg czynności oraz szczegółowe oględziny z udziałem prokuratora. Ustalili świadków, wykonali szereg działań mających przyczynić się do odtworzenia przebiegu tego zdarzenia i zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy. Wytężona praca i analiza zebranego materiału oraz współpraca z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi doprowadziły do przedstawienia zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu zabójstwa swojego 24-letniego brata. Na wniosek prokuratury decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.