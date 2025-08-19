Zatrzymany po latach Data publikacji 19.08.2025 Powrót Drukuj Na nic zdało się życie w ukryciu przez lata. 45-latek ze Skarżyska-Kamiennej przekonał się na własnej skórze, że prędzej czy później trzeba będzie odpowiedzieć za swoje czyny. Mężczyzna został zatrzymany przez kieleckich łowców cieni w ubiegłym tygodniu w czwartek na terenie powiatu ostródzkiego. Pomocy udzielali policjanci z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zajmowali się sprawą 45-latka. Mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej przed organami ścigania ukrywał się od 18 lat. Mężczyzna poszukiwany był na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Końskich oraz Prokuraturę Okręgową w Kielcach. Ciążyła na nim kara dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz nakaz tymczasowego aresztowania. W przeszłości 45-latek działał w grupie przestępczej oraz został skazany za przestępstwa kradzieży z włamaniem.

Ślad doprowadził kieleckich łowców cieni na teren powiatu ostródzkiego. Tam nasi policjanci, wspierani przez poszukiwaczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz policyjnych kontrterrorystów z Olsztyna i Gdańska, zatrzymali zaskoczonego 45-latka.

( KWP w Kielcach / kp)

