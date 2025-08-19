Mokotowscy policjanci pomogli uczestnikom zdarzenia drogowego na trasie S8 Data publikacji 19.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu z mokotowskiej komendy w czasie służby na drodze S8 w kierunku Warszawy zauważyli zdarzenie drogowe na wysokości MOP Brwinów Południe. Kierująca pojazdem marki Volvo, obywatelka Niemiec, w wyniku utraty panowania nad samochodem uderzyła w bariery ochronne. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Funkcjonariusze, widząc całe zdarzenie, natychmiast zabezpieczyli miejsce, ustawiając radiowóz w sposób zapewniający bezpieczeństwo i umożliwiający udzielenie pomocy poszkodowanym. Udzielili pierwszej pomocy pasażerce, która straciła przytomność, oraz kontrolowali jej funkcje życiowe do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Na szczęście kobieta nie odniosła poważniejszych obrażeń i nie wymagała hospitalizacji.

Policjanci odłączyli także akumulator w uszkodzonym pojeździe, zapobiegając dalszym zagrożeniom. Miejsce zdarzenia zostało dodatkowo zabezpieczone przez Straż Pożarną.

Dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu funkcjonariuszy uczestnicy zdarzenia otrzymali niezbędną pomoc przedmedyczną, a ruch w miejscu zdarzenia został utrzymany w bezpieczny sposób.