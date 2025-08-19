Policja zatrzymała 47-latka po tragicznym potrąceniu pieszych na Marymonckiej Data publikacji 19.08.2025 Powrót Drukuj 47-letni kierowca samochodu osobowego marki Toyota został zatrzymany po tragicznym wypadku na ulicy Marymonckiej w Warszawie. W wyniku zdarzenia potrącone zostały cztery osoby, z czego dwie zmarły w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Teraz kierowca odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, za co grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Prokurator z żoliborskiej prokuratury zastosował wobec niego policyjny dozór, zakaz opuszczenia kraju oraz poręczenie majątkowe.

Tragiczne w skutkach zdarzenie rozegrało się około godziny 13.00, na ulicy Marymonckiej w Warszawie. Kierujący samochodem osobowym marki Toyota, nie zachowując wymaganej szczególnej ostrożności, zbliżając się do przejścia dla pieszych, nie ustąpił pierwszeństwa grupie pieszych przechodzących przez oznakowane przejście przy świetle zielonym dla nich i wjechał w tę grupę, mając wyświetlane dla swojego kierunku ruchu światło czerwone. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala, a w wyniku odniesionych obrażeń dwie osoby zmarły w szpitalu.

Na miejscu czynności wykonywali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, jak również funkcjonariusze z bielańskiej komendy. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsce zdarzenia, przeprowadzali oględziny pojazdu i miejsca wypadku, wykonywali dokumentację fotograficzną oraz zabezpieczali ślady, a także sporządzali wstępne ustalenia świadków.

47-latek został zatrzymany w związku z tym zdarzeniem i osadzony w policyjnej celi.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz przedstawił 47-latkowi zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczenia kraju oraz poręczenia majątkowego.