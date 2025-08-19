Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o przestępstwo seksualne wobec dziesięcioletniej dziewczynki Data publikacji 19.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji zatrzymali 40-letniego mężczyznę bez stałego miejsca zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzewany o dokonanie innej czynności seksualnej wobec 10-letniej dziewczynki.

Wczoraj po południu policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkańców jednego z oświęcimskich osiedli, dotyczące mężczyzny, który w miejscu publicznym napastował seksualnie 10-letnią dziewczynkę. Z relacji zgłaszających wynikało, że w chwili, gdy ruszyli z pomocą dziewczynce, mężczyzna zbiegł. Świadkowie przekazali funkcjonariuszom opis zdarzenia, a także zdjęcie mężczyzny, który miał dopuścić się tego bulwersującego czynu. Na tej podstawie policjanci zidentyfikowali sprawcę. Był to 40-letni mieszkaniec Oświęcimia. Informacja z poleceniem zatrzymania mężczyzny została przekazana do wszystkich patroli znajdujących się na terenie miasta. Po kilkudziesięciu minutach 40-latek został zatrzymany. Trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2,3 promila alkoholu.

Prowadzone jest postępowanie pod kątem innej czynności seksualnej wobec osoby małoletniej. W tej sprawie wszczęte zostało postępowanie, w związku z podejrzeniem dokonania innej czynności seksualnej wobec małoletniego dziecka.

Na podziękowania zasługują świadkowie, którzy błyskawicznie zareagowali na zdarzenie. Widząc zachowanie sprawcy wobec dziewczynki, natychmiast pospieszyli jej z pomocą. Podali również istotne fakty, dzięki którym policjanci szybko zatrzymali mężczyznę mającego związek z tym przestępstwem.