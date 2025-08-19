Kierowca z zakazem sądowym śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł Data publikacji 19.08.2025 Powrót Drukuj 64-letni kierowca z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów śmiertelnie potrącił 77-latka, a następnie zbiegł z miejsca tragedii. Zatrzymany po szybkiej akcji policji, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, odpowiadając za śmierć pieszego i złamanie prawa.

Do zdarzenia doszło w środę 13 sierpnia w Groszowicach, w powiecie radomskim. 64-letni kierowca, cofając pojazdem z parkingu na drogę, potrącił 77-letniego mężczyznę przechodzącego przez jezdnię. Nie zatrzymując się, by udzielić pomocy, sprawca odjechał z miejsca wypadku. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Policjanci z Komisariatu Policji w Pionkach błyskawicznie podjęli działania, by ustalić sprawcę i okoliczności tragedii. Kilka godzin później, na terenie gminy Jedlnia-Letnisko, funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego 64-latka. Mężczyzna był nietrzeźwy – badanie wykazało około promila alkoholu w jego organizmie. Pobrano również próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych. Co więcej, sprawca miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, wydany zaledwie kilka tygodni wcześniej przez Sąd Rejonowy w Radomiu. Po zatrzymaniu trafił do policyjnej celi.

W prokuraturze usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, nieudzielenia pomocy poszkodowanemu oraz złamania sądowego zakazu kierowania pojazdami. Śledczy wnioskowali o tymczasowy areszt, a sąd przychylił się do ich prośby, decydując, że 64-latek najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.