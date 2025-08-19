Tragiczny wypadek w Opaleńcu - nie żyją cztery osoby Data publikacji 19.08.2025 Powrót Drukuj Przasnyscy policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w poniedziałek (18.08) w miejscowości Opaleniec. W zdarzeniu tym śmierć na miejscu poniosły cztery osoby podróżujące samochodem osobowym. Jak się okazało, kierowca VW w ogóle nie powinien siedzieć za kierownicą, a auto, którym kierował, było w złym stanie technicznym.

18 sierpnia br. około godziny 12:15 na drodze krajowej k-57 w miejscowości Opaleniec, na łuku drogi doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego typu cysterna i samochodu osobowego. Wszystkie cztery osoby podróżujące Volkswagenem tj. 76-letnia kobieta oraz mężczyźni w wieku 42 – 75 lat, ponieśli śmierć na miejscu. Pojazdem ciężarowym kierował 38-latek, który nie doznał obrażeń i w chwili zdarzenia był trzeźwy. Wszyscy uczestnicy zdarzenia drogowego to mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego.

Czynności na miejscu zdarzenia policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobówką z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarówką. W chwili wypadku jezdnia była mokra. Dodatkowo w Volkswagenie ujawniono, że opony na przedniej osi posiadały różną szerokość, a także rzeźba bieżnika jednej z nich była nadmiernie zużyta. Za kierownicą Volkswagena siedział 42-latek, który posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydany za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Droga krajowa była zablokowana w obydwu kierunkach przez blisko sześć godzin.

Przypominamy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego uczestnika ruchu. W związku z powyższym apelujemy:

dostosuj prędkość do warunków na drodze – mokra, śliska nawierzchnia znacznie wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko poślizgu,

zachowaj bezpieczną odległość – nagłe hamowanie w trudnych warunkach może prowadzić do kolizji,

zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas manewrów takich jak omijanie czy wyprzedzanie,

unikaj brawury i ryzykownych manewrów – nadmierna prędkość i brak rozwagi mogą prowadzić do tragedii.

Bądźmy odpowiedzialni dla siebie i dla innych uczestników ruchu drogowego!