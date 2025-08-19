Policjanci zatrzymali włamywaczy Data publikacji 19.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu zatrzymali 14 sierpnia 3 osoby podejrzane o kilkanaście włamań do domów jednorodzinnych na terenie całego kraju. Sprawcy najpierw typowali interesujące ich domy. Następnie korzystając z nieobecności domowników, wchodzili do domów przez drzwi tarasowe lub okna, kradli gotówkę i biżuterię.

Do pierwszego zdarzenia doszło pod koniec 2024 roku w powicie tureckim. Dwa kolejne włamania to maj 2025 w Jarocinie i Rawiczu. Sprawą zajęli się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Punktem wyjścia było zatrzymanie jednego z podejrzewanych o włamania do rutynowej kontroli drogowej. Miała ona miejsce w maju 2025 w dniu włamania na terenie Jarocina. Przy mężczyźnie nie znaleziono niczego podejrzanego, ale po sprawdzeniu w systemach okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci podejrzewali, że jest to jeden z włamywaczy.

Praca policjantów skupiła się teraz na zebraniu obszernego materiału dowodowego oraz zidentyfikowaniu pozostałych osób biorących udział we włamaniach. Kryminalni ustalili, że trzon stanowi 3 mężczyzn pochodzących z Warszawy i jej okolic.

Podążając ich tropem policjanci z Poznania pojechali do woj. opolskiego. Tam podejrzani usiłowali się włamać do kolejnego domu, ale zostali spłoszeni przez alarm. Stamtąd pojechali na teren województwa śląskiego. Na jednej z leśnych dróg zostali zaskoczeni i zatrzymani.

Samochód, którym się poruszali miał założone fałszywe tablice rejestracyjne. W bagażniku była schowana biżuteria z poprzednich włamań, a także odzież, kominiarki czy narzędzia, których używali do popełniania przestępstw.

Trzech zatrzymanych mężczyzn, trafiło do Opola, gdzie ostatni raz usiłowali się włamać do jednego z domów. Usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem, za który grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Wstępnie oszacowane straty to kilkaset tysięcy złotych. W ramach prowadzonego śledztwa policjanci z prokuraturą będą ustalali dokładną ilość włamań, za którą mogą być odpowiedzialni zatrzymani mężczyźni.

( KWP w Poznaniu / kp)

Film przedstawia moment zatrzymania włamywaczy.