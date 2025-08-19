Śmiertelne postrzelenie 60-latka podczas polowania Data publikacji 19.08.2025 Powrót Drukuj Lubartowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury wyjaśniają szczegółowe okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę w gminie Michów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 40-latek z gminy Puławy, podczas polowania na dziki, oddał strzał, w wyniku którego śmiertelnie postrzelony został 60-latek. Wczoraj 40-latek w prokuraturze usłyszał zarzut zabójstwa. Dziś policjanci doprowadzą 40-latka do sądu z wnioskiem Prokuratury o tymczasowe aresztowanie.

Zdarzenie miało miejsce w ubiegłą sobotę, tj. 16 sierpnia w godzinach nocnych na terenie gminy Michów, gdzie trzech myśliwych zorganizowało polowanie na dziki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 40-letni mieszkaniec gminy Puławy, podczas polowania, oddał strzał, w wyniku którego śmiertelnie postrzelony został 60-letni mieszkaniec gminy Michów, który w tym czasie wyszedł przed swoją posesję. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn biorących udział w polowaniu. Po wstępnych czynnościach dwóch z nich zwolniono.

Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, pracowali policjanci i technicy kryminalistyki, zabezpieczając ślady oraz wykonując oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczono również broń. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Lubartowie.

Zatrzymany 40-letni mężczyzna wczoraj w godzinach popołudniowych został doprowadzony przez lubartowskich policjantów do Prokuratury Rejonowej w Lubartowie, gdzie usłyszał zarzut.

Dziś policjanci na wniosek prokuratury doprowadzą 40-latka do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.