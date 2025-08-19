Brutalnie pobił przechodnia, naruszył nietykalność cielesną policjantów i znieważył ich - został aresztowany Data publikacji 19.08.2025 Powrót Drukuj 31-letni agresor brutalnie zaatakował 29-letniego przechodnia, a po ataku uciekł z miejsca zdarzenia. Już kilkadziesiąt minut później został zatrzymany przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Co więcej, w trakcie interwencji naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy i znieważył ich. Do tego zdarzenia doszło na terenie miasta. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu teraz do 20 lat więzienia.

16 sierpnia otrzymaliśmy informację o poważnym pobiciu na jednej z ulic w centrum Opola. Agresor miał bić po ciele i kopać pokrzywdzonego po twarzy, a następnie uciec z miejsca. Na miejsce od razu udały się służby ratunkowe. Ratownicy medyczni zabrali pobitego mężczyznę do szpitala, natomiast policjanci rozpoczęli poszukiwania za napastnikiem. Ustalili rysopis i kierunek, w którym miał pobiec podejrzewany.

Kilkadziesiąt minut później, mężczyzna odpowiadający rysopisowi został zauważony przez policyjny patrol kilka ulic dalej. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, którym okazał się 31-letni mieszkaniec Opola. Podczas interwencji zatrzymany był agresywny wobec funkcjonariuszy – znieważył ich i naruszył nietykalność cielesną dwóch policjantów. Był również nietrzeźwy. Badanie pokazało ponad 2,5 promila alkoholu.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał trzy zarzuty – spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, znieważenia funkcjonariuszy oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej.

Decyzją sądu 31-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.