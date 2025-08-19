25-latek odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem Data publikacji 19.08.2025 Powrót Drukuj Najbliższe 2 miesiące spędzi tymczasowo w areszcie 25-latek zatrzymany przez śródmiejskich policjantów pod zarzutem znęcania się nad zwierzętami. W miejscu jego zamieszkania policjanci, wraz z przedstawicielem Krajowego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, zabezpieczyli w sumie kilkanaście psów, kotów, królików, świnek morskich i szczurów w bardzo złym stanie. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi mu do 5 lat więzienia.

W miniony czwartek (14.08.2025) policjanci z bydgoskiego Śródmieścia zostali powiadomieni, że w jednym z mieszkań przy ul. Mazowieckiej w Bydgoszczy mogą znajdować się zaniedbane zwierzęta. Na miejsce udali się mundurowi, którzy wraz z przedstawicielem Krajowego Inspektoratu Ochrony Zwierząt weszli do wskazanego lokalu. W mieszkaniu panował skrajny bałagan, unosił się fetor, a w pomieszczeniach znajdowały się odchody zwierząt. W takich skrajnych warunkach bytowało w sumie kilkanaście kotów, psów, królików, świnek morskich oraz szczurów. Wszystkie zwierzaki zostały napojone, nakarmione i przewiezione do tymczasowych miejsc opieki, gdzie przeszły dalsze badania.

Funkcjonariusze do wyjaśnienia sprawy zatrzymali 25-latka. Na podstawie zgromadzonych przez policjantów dowodów mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad posiadanymi zwierzętami, doprowadzając je do skrajnego wycieńczenia, a także uśmiercenia kilku z nich. Śledczy wnioskowali o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Decyzją sądu 25-latek najbliższe 2 miesiące spędzi za kratami. Czeka go sprawa w sądzie. Za przestępstwo, o które jest podejrzany grozi mu do 5 lat więzienia.