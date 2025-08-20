Dzielnicowi z Brzeszcz pomogli 67-latce, która pilnie potrzebowała medycznej pomocy Data publikacji 20.08.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Brzeszczach wyważyli drzwi do mieszkania, w którym zasłabła 67–letnia kobieta.

Do zdarzenia doszło 17 sierpnia br. o godzinie 17.00 w jednym z mieszkań na terenie Brzeszcz. Operator numeru alarmowego 112 został powiadomiony przez syna 67-latki, mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna zgłaszał, że nie może się skontaktować z 67-letnią matką, a zawsze mieli ze sobą stały kontakt telefoniczny.

Najbliżej miejsca zdarzenia byli dzielnicowi. Mundurowi natychmiast skierowali się pod wskazany adres. Zaczęli pukać do drzwi mieszkania, a kiedy nikt nie otwierał podjęli decyzję o wejściu siłowym. Po wyważeniu drzwi odnaleźli kobietę leżącą na podłodze w jednym z pomieszczeń. Kobieta była osłabiona, z utrudnionym kontaktem. Nie pamiętała, co się stało. Kobieta pod opieką ratowników medycznych została przewieziona na badania do szpitala.

Policjanci apelują o zwrócenie uwagi na mieszkające w pobliżu samotne osoby starsze lub osoby z niepełnosprawnościami. Być może i one potrzebują pomocy. Wystarczy jeden telefon do pracowników socjalnych lub służb ratunkowych pod numer alarmowy 112, aby pomóc drugiej osobie, a nawet uratować życie.