Policyjna eskorta do szpitala Data publikacji 20.08.2025 Powrót Drukuj W pracy policjanta każdy dzień jest inny i niesie ze sobą nowe wyzwania. Podczas swojej służby funkcjonariusze wykonują wiele różnych czynności. Tym razem na policjantów Posterunku Policji w Drawnie czekało niecodzienne zadanie. Eskortowali do szpitala w Choszcznie 11-letniego chłopca, co uratowało go przed kalectwem.

Podczas pełnienia służby przez Kierownika Posterunku Policji w Drawnie, asp. sztab . Macieja Górskiego oraz dzielnicowego Posterunku Policji w Drawnie, sierż. sztab . Arkadiusza Karmelitę spotkała ich niecodzienna sytuacja. W trakcie patrolu miejscowości Drawno, kobieta poprosiła ich o pilną pomoc w szybkim przetransportowaniu jej 11-letniego syna do szpitala. Jak się okazało, potrzebował on natychmiastowej pomocy ponieważ miał poważną ranę na nodze, która bez pilnej interwencji lekarza mogła skończyć się kalectwem.

Policjanci niezwłocznie podjęli działania i za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali kobietę wraz z synem wprost pod drzwi choszczeńskiego szpitala. Dzięki sprawnemu przejazdowi, chłopiec szybko trafił pod opiekę specjalistów, co uratowało go przed tragedią. Do Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie wpłynęły podziękowania od matki 11-latka za zaangażowanie funkcjonariuszy i udzieloną pomoc.

“Pomagamy i chronimy” to hasło, które codziennie przyświeca policjantom. Często to na policjantów pełniących służbę na drodze spada odpowiedzialność podjęcia szybkich decyzji, od których może zależeć ludzkie życie i zdrowie. Dla powodzenia interwencji każda chwila jest na wagę życia i zdrowia. Pamiętajmy o tym zawsze, kiedy widzimy jadący na sygnałach policyjny radiowóz.