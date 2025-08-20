Policjanci pomogli 93-latkowi, który oddalił się ze szpitala i nie wiedział gdzie się znajduje Data publikacji 20.08.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław Grabiszynek podczas pełnionej służby realizowali zadania związane z zabezpieczeniem koncertu Eda Sheerana. W pewnym momencie zauważyli starszego mężczyznę, który sprawia wrażenie zagubionego i zdezorientowanego. Policjanci zainteresowali się jego losem i ustalili, że 93-latek oddalił się z jednego ze szpitali. Senior bezpiecznie trafił do placówki medycznej. Żona mężczyzny nie kryła wzruszenia, kiedy zobaczyła, że jej mąż jest cały i zdrowy.

Podczas pełnionej służby asp. Mateusz Pieniężny oraz sierż. szt . Bartosz Pociecha z Komisariatu Policji Wrocław Grabiszynek zauważyli w rejonie ul. Pilczyckiej starszego mężczyznę, który sprawiał wrażenie zagubionego i zdezorientowanego. Uwagę funkcjonariuszy zwróciła widoczna na ręce szpitalna opaska identyfikacyjna z danymi. W rozmowie z policjantami senior nie potrafił określić, gdzie się znajduje ani w jaki sposób dotarł w ten rejon. Mężczyzna nie potrafił powiedzieć w jakim szpitalu wcześniej przebywał.

Mundurowi natychmiast udzielili mężczyźnie niezbędnej pomocy i otoczyli go opieką, kierując się troską o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Ustalono, że 93-latek oddalił się samowolnie z SORu. Mężczyzna posiadał przy sobie numer telefonu, z którym policjanci skontaktowali się. Połączenie odebrała zatroskana małżonka 93-latka, która przyjechała do szpitala i aktualnie zajmowała się szukaniem męża. Mundurowi niezwłocznie przewieźli seniora do wskazanej placówki medycznej. Tam, ku ogromnej uldze rodziny, na starszego pana oczekiwała już małżonka.

Postawa funkcjonariuszy z komisariatu na wrocławskim Grabiszynie zasługuje na szczególne podkreślenie. Dzięki ich szybkiej reakcji, empatii oraz profesjonalizmowi udało się zapobiec potencjalnie groźnej sytuacji i bezpiecznie przekazać mężczyznę pod opiekę bliskich oraz personelu medycznego.

Policja przypomina, że warto zwracać uwagę na osoby starsze, z niepełnosprawnością czy zagubione, które mogą wymagać wsparcia. Każdy taki sygnał przekazany służbom może uratować zdrowie, a nawet życie.