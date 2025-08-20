Błyskawiczna reakcja i skuteczna resuscytacja policjantów z Lubina uratowała życie mężczyzny Data publikacji 20.08.2025 Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów i prawidłowo wykonanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, uratowane zostało kolejne ludzkie życie. To była sytuacja, w której każda sekunda mogła przechylić szalę życia i śmierci człowieka. Błyskawiczna pomoc funkcjonariuszy doprowadziła do odzyskania funkcji życiowych 50-latka. Dlatego warto być policjantem. Poczucie dobrze wykonanej pracy, dzięki której udało się uratować życie, jest bezcenne.

Podczas codziennej służby policjanci spotykają się z różnymi sytuacjami i różnymi ludźmi. Choć niektóre interwencje są podobne, to tak naprawdę każda z nich jest inna. Jedynym co je łączy to fakt, że wymagają od policjantów profesjonalizmu i szybkiej, zdecydowanej reakcji. Funkcjonariusze wiedzą, że to od ich skutecznego działania, niejednokrotnie zależy czyjeś życie.

Tak też było w poniedziałek, 18 sierpnia 2025 roku, po godzinie 15.00. Lubińscy policjanci zostali skierowani na interwencję. Według otrzymanego zgłoszenia od świadków w pobliżu galerii miał się znajdować mężczyzna, który się zataczał.

Funkcjonariusze, będąc na miejscu zauważyli 50-letniego mieszkańca miasta. Według oceny policjantów mężczyzna był osłabiony i zdezorientowany. Miał problem z zachowaniem równowagi. Zdążył tylko powiedzieć mundurowym, że ma ucisk w klatce piersiowej i mdłości. Z uwagi na jego stan zdrowia, policjanci wezwali na miejsce zespół pogotowia ratunkowego. Lubinianin osunął się na chodnik. Funkcjonariusze sprawdzili jego tętno i oddech, który już nie był wyczuwalny.

Policjanci rozpoczęli walkę o życie tego człowieka. Przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po kilku minutach przywrócili funkcje życiowe mężczyzny. 50-latek odzyskał świadomość, po chwili jednak znów ją tracąc. Mundurowi ponownie rozpoczęli czynności ratunkowe. Kiedy po chwili przyjechali medycy, 50-latek odzyskał funkcje życiowe. Został natychmiast przetransportowany do szpitala i trafił pod opiekę lekarzy.

Jak się okazało, błyskawiczna, zdecydowana, a przede wszystkim skuteczna reakcja policjantów, uratowała życie mężczyzny. To potwierdzenie, że hasło „Pomagamy i Chronimy” przyświeca policjantom każdego dnia oraz dowód na ogromny trud, z jakim mierzą się funkcjonariusze oraz inne służby.

Pamiętajmy, że każdy z nas może stanąć w obliczu sytuacji, gdzie będzie potrzebna natychmiastowa pomoc drugiemu człowiekowi. Dlatego znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej jest bardzo ważna.