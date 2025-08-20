Zatrzymani za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Zatrzymani za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

Data publikacji 20.08.2025
Powrót
Drukuj

Dwaj młodzi mężczyźni mieli brutalnie znęcać się nad swoją ofiarą doprowadzając niemal do jej śmierci. Dramat 57-latka rozgrywał się w altance na terenie ogródków działkowych w Barczewie. Policjanci zatrzymali do tej sprawy trzech mężczyzn. Prokurator postawił zarzuty usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 20 i 21-latkowi. Z kolei 42-letni znajomy ofiary usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy osobie, której życie i zdrowie było zagrożone. Do sądu trafił wniosek prokuratora o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich zatrzymanych. Ofiara napaści przebywa w szpitalu.

W niedzielę (17.08.2025 r.) około godz. 14:00 olsztyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że do jednego ze szpitali w Olsztynie trafił mężczyzna, którego stan wskazuje, że mógł paść ofiarą przestępstwa, a doznane poważne obrażenia zagrażają jego życiu i zdrowiu. Posiadał liczne złamania i stłuczenia na całym ciele oraz poparzenia.

57-latek trafił do szpitala w ciężkim stanie po tym, jak został zauważony przez postronną osobę na terenie ogródków działkowych. To ta osoba wezwała pogotowie ratunkowe.

Z zebranych przez policjantów informacji wynikało, że związek z tym przestępstwem mogą mieć dwaj młodzi mieszkańcy Barczewa. Kilka godzin po uzyskaniu informacji ze szpitala, jako pierwszy w miejscu zamieszkania zatrzymany został 20-latek. Jego rok starszy kolega oraz 42-latek, który miał być świadkiem tego zdarzenia, sami się zgłosili do komisariatu, po tym jak usłyszeli o zatrzymaniu 20-latka. Wszyscy trzej trafili do policyjnego aresztu, a policjanci prowadzili dalsze działania pod nadzorem prokuratora, ustalając świadków i zabezpieczając materiał dowodowy. We wtorek (19.08.2025 r.) zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przeprowadzone zostały czynności procesowe z ich udziałem.

Tego dnia 20 i 21-latek usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 15 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Zatrzymany 42-latek usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zacierania śladów przestępstwa, za co grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Do sądu trafił wniosek prokuratora o zastosowanie środka zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich zatrzymanych.

(KWP w Olsztynie / kc)

Film Zatrzymani za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

Pobierz plik Zatrzymani za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem (format mp4 - rozmiar 1.98 MB)

Powrót na górę strony