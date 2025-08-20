Urządzenie do wideotłumaczeń ponownie wykorzystane sochaczewskiej komendzie Data publikacji 20.08.2025 Powrót Drukuj Sochaczewscy policjanci ponownie wykorzystali urządzenie do wideotłumaczeń, które umożliwia kontakt z tłumaczem języka migowego w Komendzie Głównej Policji. Rozwiązanie pozwala na zniesienie barier komunikacyjnnych i skuteczne przyjęcie zgłoszenia od osoby głuchej.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie po raz kolejny wykorzystano urządzenie do wideotłumaczeń, umożliwiające kontakt online z tłumaczem języka migowego. Kilka dni temu osoba niesłysząca mogła zgłosić funkcjonariuszom problem i uzyskać pomoc. Ponad rok temu funkcjonariusze wykorzystali sprzęt, aby pomóc mężczyźnie, który padł ofiarą oszustwa.

Urządzenie, z którego korzystają policjanci z garnizonu mazowieckiego, pozwala na połączenie z tłumaczem języka migowego, co znosi bariery w komunikacji i daje osobom z dysfunkcją słuchu możliwość przekazania policjantom informacji. Wtedy funkcjonariusze mają pewność co do treści zgłoszenia i mają możliwość podjęcia właściwych działań.

Policja to nie tylko egzekwowanie prawa, ale też empatia, chęć pomocy każdej osobie zgłaszającej problem. Rozwiązania, takie jak wideotłumacz, to nieocenione wsparcie w kontakcie z osobami niesłyszącymi.

Dzięki urządzeniu osoba głucha po połączeniu online w obecności funkcjonariuszy może szybko przekazać istotne informacje.