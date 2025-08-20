Wypadek na drodze S7 - zderzenia pojazdu ciężarowego z autobusem Data publikacji 20.08.2025 Powrót Drukuj Na drodze ekspresowej S7 w pobliżu miejscowości Powierz doszło do wypadku drogowego z udziałem trzech pojazdów. W pojeździe ciężarowym prawdopodobnie doszło do uszkodzenia opony w wyniku czego kierujący stracił nad nim panowanie i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się z autobusem, którym podróżowało 8 osób.

Nidziccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku do którego doszło we wtorek (19.08.2025 r.) około godz. 21:00 na drodze ekspresowej S7 na wysokości miejscowości Powierz. W wypadku brały udział trzy pojazdy. Ze wstępnych ustaleń wyniki, że w pojeździe ciężarowym przewożącym zboże, jadącym w kierunku Gdańska doszło do uszkodzenia opony w wyniku czego 27-letni kierujący stracił nad nim panowanie gwałtownie skręcając w lewo, w tym samym kierunku poruszał się pojazd osobowy, który został uderzony przez ciężarówkę, kierującemu pojazdem Tesla nic się nie stało, następnie ciężarówka pokonała barierę rozdzielającą pasy ruchu i przejechała na pas prowadzący do Warszawy, gdzie zderzył się czołowo w autobusem jadącym w kierunku Warszawy.

W autobusie znajdowało się 8 pasażerów oraz kierowca, a w zdarzeniu brało udział łącznie 11 osób. Do szpitala z obrażeniami trafiło 5 pasażerów autobusu jego kierowca oraz kierowca pojazdu ciężarowego.