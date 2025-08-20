Policjanci na wymianie we Florencji Data publikacji 20.08.2025 Powrót Drukuj Współpraca polskiej Policji z włoskimi służbami obejmuje głównie wymianę doświadczeń, wsparcie w kontaktach z polskimi turystami i pomoc w komunikacji. Pomorską Policję reprezentuje st. asp. Hanna Niekraś z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą. W przypadku konieczności kontaktu z polskim funkcjonariuszem Policji- zachęcamy do kontaktu.

Na wniosek strony włoskiej oraz w myśl Porozumienia Wykonawczego między Komendantem Głównym Policji a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej, I Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. Roman Kuster podjął decyzję o delegowaniu dwóch polskich policjantów do pełnienia służby na terenie Włoch w prowincji Florencja.

Garnizon pomorski reprezentuje st. asp. Hanna Niekraś funkcjonariuszka Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gdańsku, która na co dzień zajmuje się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz poszukiwaniem składników majątkowych sprawców przestępstw.

Osoby, które spędzają urlop na terenie Florencji w przypadku potrzeby lub konieczności kontaktu z Policją mogą w okresie od 18 do 31 sierpnia 2025 roku skontaktować się z naszą policjantką dzwoniąc na numer telefonu 605-696-843.

(KWP w Gdańsku / kp)