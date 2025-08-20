Policjanci ustalili tożsamość anonimowego bohatera Data publikacji 20.08.2025 Powrót Drukuj Rybniccy policjanci ustalili tożsamość nastolatka, który pomógł kobiecie napadniętej w centrum miasta i jednocześnie sam został zaatakowany przez napastnika. Na podstawie zarządzenia prokuratora oraz w celu upewnienia się, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, opublikowano jego wizerunek. Dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w działania na rzecz ustalenia tożsamości nastolatka. Prosimy o usunięcie jego wizerunku z Państwa zasobów. Dalsze udostępnianie jest nielegalne.

Dzisiaj rybnicka Policja opublikowała komunikat z wizerunkiem młodego mężczyzny, który pomógł kobiecie zaatakowanej w centrum miasta. Jednocześnie istniało ryzyko, że sam mógł zostać poszkodowany, stając się ofiarą przestępstwa.

Ponieważ w chwili przyjazdu policjantów mężczyzny nie było już na miejscu zdarzenia, konieczne było ustalenie jego tożsamości i upewnienie się, że nie jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na podstawie zarządzenia Prokuratury Rejonowej w Rybniku opublikowano wizerunek młodego człowieka.

Do zdarzenia doszło 19 lipca na ulicy 3 Maja w Rybniku.36-letni mężczyzna bez powodu zaatakował na przystanku kobietę oczekującą na autobus. Siedząca na ławce kobieta najpierw została kopnięta w okolicę głowy, a potem wielokrotnie uderzana pięściami.

Jako jedyny zareagował młody mężczyzna, który podbiegł i odciągnął napastnika dając szansę i czas kobiecie na ucieczkę. Anonimowy bohater w trakcie czynności ratunkowych sam został zaatakowany przez napastnika.

Ze względu na chuligański charakter czynu i ważny interes społeczny Prokuratura Rejonowa w Rybniku objęła przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej, jako ściągane z urzędu. Agresor został zatrzymany.

Dzięki szerokiemu rozpowszechnieniu tej informacji oraz zaangażowaniu mediów i internautów nastolatek został szybko zidentyfikowany. Do policjantów zgłosił się członek jego rodziny, co pozwoliło ustalić tożsamość młodego bohatera. Jest bezpieczny.

Dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w działania na rzecz ustalenia, kim był młody człowiek uczestniczący w zdarzeniu. Prosimy jednocześnie o usunięcie wizerunku nastolatka z wszelkich Państwa zasobów. Dalszego jego rozpowszechnianie jest nielegalne.

Młody mężczyzna jest doskonałym przykładem kampanii społecznej śląskiej Policji „WIDZISZ – REAGUJ!” - nie bądź obojętny – Twoja reakcja może komuś uratować życie.