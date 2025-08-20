Pijany kierowca potrącił 6-latka. Został zatrzymany i aresztowany Data publikacji 20.08.2025 Powrót Drukuj Wschowscy policjanci zatrzymali 67-letniego kierowcę, który mając 1,5 promila alkoholu w organizmie, potrącił 6-latka w Szlichtyngowej. We wtorek (19 sierpnia) odbyło się posiedzenie aresztowe, podczas którego sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec kierowcy trzy miesiące aresztu.

Wypadek wydarzył się w sobotę (16 września) w Szlichtyngowie na ulicy Daszyńskiego. 67-letni kierujący samochodem osobowym potrącił 6-latka. Poszkodowanego chłopca, w ciężkim stanie, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało do szpitala. Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy i okazało się, że ma on w organizmie 1,5 promila alkoholu. 67-latek został zatrzymany i osadzony w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie.

Po wytrzeźwieniu przeprowadzono z nim czynności procesowe. Prokurator przedstawił mu zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania wypadku drogowego znajdując się w stanie nietrzeźwości. Wystąpiono z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd rozpatrzył wniosek i mężczyzna trafił do aresztu na najbliższe trzy miesiące.

Wsiadanie za kierownicę pojazdu po wcześniejszym spożywaniu alkohol jest skrajnie nieodpowiedzialne i nikomu nie powinno przyjść do głowy. Kierujący, którzy decydują się na tak niebezpieczne zachowanie, nie szanują zdrowia ani życia własnego oraz osób, które mogą znaleźć się na ich drodze.

Policjanci nie mają żadnej taryfy ulgowej dla takich kierowców! PIŁEŚ – NIE JEDŹ!