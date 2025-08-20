Informacja dotarła z USA – dziewczyna z Bartoszyc potrzebowała pomocy Data publikacji 20.08.2025 Powrót Drukuj Szybka i prawidłowa reakcja, to podstawa, by skutecznie pomagać osobom w kryzysie emocjonalnym. Szczęśliwie nastolatka z Bartoszyc otrzymała wsparcie na czas. O tym, że potrzebuje pomocy policjanci z Bartoszyc dowiedzieli się od pracownika Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie. To tam zadzwonił obywatel USA alarmując o konieczności szybkiej pomocy swojej koleżance z Polski. Zdecydowane, profesjonale, trafne i szybkie działanie Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach pozwoliło dotrzeć do nastolatki w kilka minut. Dziewczyna trafiła pod opiekę lekarzy.

Dziś oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach odebrał telefon od pracownika Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki z siedzibą w Krakowie z prośbą o pilną pomoc dziewczynie z Bartoszyc. Ustalono, że do konsulatu zadzwonił obywatel USA i przekazał niepokojące informacje o zamiarach swojej koleżanki z Bartoszyc. Znane było imię i nazwisko dziewczyny. Szybkie działania Dyżurnego pozwoliły na ustalenie miejsca zamieszkania nastolatki. Dotarcie do jej domu zajęło policjantom zaledwie kilka minut. Z uwagi na jej stan emocjonalny trafiła pod opiekę medyczną.

W trudnej chwili nie obawiaj się poprosić o pomoc!

Każda osoba, która zmaga się z trudnymi chwilami, nie potrafi sama sobie pomóc, a tej pomocy potrzebuje, może skorzystać ze wsparcia specjalistów.

Nie wstydź się zadzwonić!

Są osoby, które czekają na Twój telefon. Nie stawiają diagnozy, nie leczą, bo tego nie da się zrobić przez telefon. Wysłuchają, podpowiedzą, co robić i udzielą wsparcia. Wytłumaczą też, na czym polega np.: leczenie depresji oraz terapia osób z rozpoznaną depresją.

Zadzwoń pod numer 22 484 88 01 i dowiedz się więcej. Jest to Antydepresyjny Telefon Zaufania prowadzony przez Fundację ITAKA.

Więcej szczegółów znajdziesz też na stronie: Antydepresyjny Telefon Zaufania