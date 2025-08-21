1000 złotych mandatu dla kierującego hulajnogą elektryczną Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Mandat w wysokości 1000 złotych - to konsekwencje jakie za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, poniósł młody mieszkaniec Stalowej Woli. 18-latek, kierujący hulajnogą elektryczną nie tylko przewoził pasażerkę, ale także na przejściu dla pieszych wyprzedził jadący ulicą pojazd. Został zatrzymany do kontroli przez policjantów ruchu drogowego. Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów.

W sobotę, 16 sierpnia, przed godz. 23.00, na Al. Jana Pawła II, uwagę policjantów ruchu drogowego zwrócił kierujący hulajnogą elektryczną. W pewnym momencie, kierujący jednośladem, który przewoził pasażerkę, zjechał z chodnika na jezdnię, a następnie jadąc drogą wyprzedził na przejściu dla pieszych poruszający się w tym samym kierunku pojazd.

Mundurowi podjęli wobec niego interwencję. Kierującym okazał się 18-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Mężczyzna za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł.

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Przypominamy podstawowe przepisy użytkowania hulajnóg elektrycznych:

Użytkownik musi mieć minimum 10 lat - a do 18. roku życia również kartę rowerową lub stosowne prawo jazdy.

Zakaz przewożenia innych osób, ładunków oraz zwierząt.

Obowiązek poruszania się drogą dla rowerów, a w przypadku jej braku - jezdnią (jeśli ograniczenie prędkości nie przekracza 30 km/h) lub wyjątkowo chodnikiem, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Zabronione jest korzystanie z telefonu podczas jazdy.

Obowiązkowa trzeźwość - grożą za to takie same konsekwencje jak w przypadku kierowców pojazdów mechanicznych.

Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo na drogach!