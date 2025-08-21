Sprawcy kradzieży rozbójniczej zatrzymani Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Piotrkowscy kryminalni zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 16 do 22 lat, którzy w jednej z drogerii galerii handlowej rozpylając gaz dopuścili się kradzieży rozbójniczej. Sprawcy ukradli markowe perfumy warte blisko 30 tysięcy złotych. Wobec 22-letniego mężczyzny, na wniosek prokuratora, sąd zastosował 3 miesięczny areszt.

6 sierpnia 2025 roku po godzinie 18:00 dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że do jednej z drogerii na terenie galerii handlowej w Piotrkowie Trybunalskim weszło 3 zamaskowanych mężczyzn. Dwóch z nich zaczęło pakować do torby i plecaka perfumy, natomiast trzeci z nich rozpylił gaz drażniący. Kiedy jedna z pracownic skierowała się w ich kierunku, napastnik ponownie użył gazu, po czym cała trójka wybiegła z galerii wraz ze skradzionym towarem.

Dyżurny od razu skierował w to miejsce policyjne patrole. Policjanci Wydziału Wywiadowczego po obejrzeniu nagrania monitoringu, mając dobre rozpoznanie w środowisku przestępczym wytypowali dwóch sprawców, po czym od razu pojechali na teren ogródków działkowych, podejrzewając, że amatorzy cudzego mienia mogą się tam ukrywać. Na miejscu zastali 22-latka, który jak twierdził o niczym nie wie i nie zna wskazanych mu osób.

Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy 22-latek również brał udział w przestępczym procederze. Po dokładnym sprawdzeniu domku letniskowego i pojazdu należącego do 22-latka okazało się, że mija się z prawdą. W pomieszczeniu policjanci odnaleźli ubrania, w których nastolatkowie dokonali kradzieży rozbójniczej. W pojeździe natomiast znajdowały się skradzione chwilę wcześniej perfumy. Dodatkowo policjanci u mężczyzny znaleźli środki odurzające, które po sprawdzeniu testerem narkotykowym dały wynik pozytywny w kierunku mefedronu.

22-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał już prokuratorski zarzut kradzieży rozbójniczej i posiadania środków odurzających. Przestępstwa te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, sąd wobec mężczyzny zastosował 3-miesięczny areszt.

W tym samym czasie policjanci Wydziału Kryminalnego prowadzili intensywne działania, zmierzające do ustalenia miejsca pobytu nastolatków, którzy jak się okazało, ukrywali się w jednym z hoteli na terenie powiatu. 19 sierpnia 2025 roku kryminalni zapukali do drzwi hotelowych. Tam cała trójka została zatrzymana i przewieziona do jednostki Policji.

Jak się okazało 16-latkowie wcześniej uciekli z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w związku z czym po wykonaniu czynności zostali przewiezieni do Policyjnej Izby Dziecka w Łodzi, a za swój czyn odpowiedzą przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Trzeci ze sprawców ma ukończone 17 lat i za popełnione przestępstwo odpowie jak osoba dorosła. Młody amator cudzego mienia usłyszał również zarzut dokonania kradzieży rozbójniczej, a wobec niego prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Wartość skradzionego mienia wyliczono na blisko 30 000 złotych.

( KWP w Łodzi / kp)