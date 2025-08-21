Tryb przyśpieszony za znieważenie i naruszenie nietykalności policjanta Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj 39-letni mieszkaniec gminy Złocieniec, został zatrzymany za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej złocienieckiego funkcjonariusza w trakcie prowadzonej interwencji. Za swój czyn odpowiedział przed sądem w trybie przyśpieszonym.

W miniony piątek (15 sierpnia) policjanci z Komisariatu Policji w Złocieńcu podjęli interwencję wobec mężczyzny podejrzewanego o dokonanie kradzieży telefonu komórkowego. Mężczyzna od początku interwencji zachowywał się agresywnie, wyzywał jednego z policjantów słowami uznawanymi za obelżywe oraz naruszył jego nietykalność cielesną. Nietrzeźwy 39- latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego i naruszenia jego nietykalności cielesnej.

W trybie przyśpieszonym mężczyzna stanął przed sądem, który uznał go za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na karę 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.

Policja stanowczo reaguje na wszelkie przypadki naruszeń prawa wobec funkcjonariuszy i przypomina, że służby mundurowe wykonują swoje obowiązki dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli.