Kryminalni zatrzymali oszustów działających metodą „na wnuczka” Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Kryminalni ze Słubic oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim nie ustają w walce z oszustami, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych. Ostatnie działania policjantów doprowadziły do zatrzymania na terenie Bytomia dwóch osób podejrzanych o udział w oszustwach metodą „na wnuczka”. Mężczyźni w wieku 34 i 43 lat usłyszeli już zarzuty.

Oszuści, którzy podszywają się między innymi pod wnuczków, policjantów, prokuratorów czy pracowników banków cały czas są aktywni, a policjanci stale odnotowują kolejne tego typu przestępstwa bądź ich próby. Sprawcy dzwoniąc do swoich ofiar przedstawiają historię, w której bliska im osoba znalazła się w kryzysowej sytuacji czy chociażby o konieczności pomocy Policji w akcji przeciwko przestępcom. Niestety, pomimo wielu apeli i ostrzeżeń ze strony służb, nadal zdarzają się sytuacje, gdzie osoby decydują się przekazać pieniądze oszustom. Przestępcy żerują głównie na osobach starszych, działając na ich emocjach.

W ostatnim czasie współpraca kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Słubic doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo i wyłudzenie pieniędzy od seniorów metodą „na wnuczka”. Mężczyźni zadzwonili do starszych osób (mieszkańców powiatu słubickiego) z informacją, że ich córka jest chora i przebywa w szpitalu. Jedyną nadzieją na jej uratowanie miało być przekazanie pieniędzy na jej leczenie. Seniorzy uwierzyli w tę historię i oddali swoje oszczędności podstawionemu notariuszowi.

Dzięki intensywnym i skutecznym działaniom policjantów, w poniedziałek, 18 sierpnia, na terenie Bytomia do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 34 i 43 lat. Podejrzani zostali przewiezieni do gorzowskiej komendy Policji. W wyniku pracy policjantów i Prokuratury Rejonowej w Słubicach zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie zatrzymanym zarzutów dotyczących oszustwa. Teraz grozi im nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ostrzegają o zachowaniu rozsądku i ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, szczególnie takimi, które namawiają do wypłacenia i przekazania im pieniędzy. Pamiętajmy, że przez telefon każdy może być wnuczkiem, policjantem, urzędnikiem, synem znajomego. Dlatego należy zachować ostrożność i kierować się ograniczonym zaufaniem wobec rozmówców podających się za bliskich, potrzebujących wsparcia finansowego lub innych osób, które zapewniają o chęci ochrony naszych oszczędności. Nie należy także wpuszczać do domu nieznajomych i przekazywać im swoich oszczędności. Powyższe ostrzeżenia przekazujmy na bieżąco seniorom z naszych rodzin.