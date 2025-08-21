Areszt tymczasowy dla 40–latka podejrzanego o inne czynności seksualne wobec dziesięcioletniej dziewczynki Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj W poniedziałek (18 sierpnia) po południu policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkańców jednego z oświęcimskich osiedli, dotyczące mężczyzny, który w miejscu publicznym napastował seksualnie 10-letnią dziewczynkę.

Z relacji zgłaszających wynikało, że w chwili, gdy ruszyli z pomocą dziewczynce, mężczyzna zbiegł. Świadkowie przekazali funkcjonariuszom opis zdarzenia, a także zdjęcie mężczyzny, który miał dopuścić się tego bulwersującego czynu. Na tej podstawie policjanci zidentyfikowali sprawcę. Był to 40-letni mieszkaniec Oświęcimia. Informacja z poleceniem zatrzymania mężczyzny została przekazana do wszystkich patroli znajdujących się na terenie miasta. Po kilkudziesięciu minutach 40-latek został zatrzymany. Trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2,3 promila alkoholu.

Na podstawie przeprowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, policjanci zebrali dowody, na podstawie których zatrzymanemu przedstawili zarzut dokonania innej czynności seksualnej wobec małoletniego dziecka.

W środę (20 sierpnia) przed południem podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał zarzut prokuratorski. Ponadto prokurator zwrócił się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Sędzia po zapoznaniu się z materiałami sprawy przychylił się do wniosku prokuratora, wydając postanowienie o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla 40-latka.

Zatrzymany 40-latek wprost z sali sądowej został przewieziony i osadzony w jednym z zakładów karnych. Za popełnione przestępstwo grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Na wyróżnienie oraz ogromne podziękowania zasługuje postawa świadków tego zdarzenia. Widząc, że dziecko potrzebuje pomocy zareagowali błyskawicznie. Spłoszyli sprawcę, zaopiekowali się dzieckiem, a także uwiecznili wizerunek napastnika, wykonując zdjęcie, które następnie przekazali policjantom. Takie działanie, połączone z rozpoznaniem osobowym policjantów, pozwoliło na szybkie zlokalizowanie i zatrzymanie sprawcy.

Porozmawiaj ze swoim dzieckiem o bezpieczeństwie!

Policjanci apelują do rodziców, aby wychowując dziecko przekazywali mu ważne rady związane z bezpieczeństwem. Podawali sposoby postępowania w różnych sytuacjach, w tym również, w jaki sposób należy zachować się w kontaktach z osobami obcymi, zarówno tymi spotkanymi na ulicy, placu zabaw czy poznanymi w Internecie.

( KWP w Krakowie / kp)

