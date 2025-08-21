Aresztowany za atak na ratowników medycznych i zniszczenie karetki Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Do aresztu na najbliższe 2 miesiące trafił 22-letni mężczyzna, który dwukrotnie atakował ratowników medycznych ponadto groził im i ich znieważał. Zniszczył również wyposażenie karetek. Przypominamy, że lekarze i ratownicy medyczni podlegają podczas swojej pracy ochronie prawnej takiej samej jak funkcjonariusz publiczny. Mężczyzna usłyszał łącznie 9 zarzutów, za które grozi mu do 8 lat kary pozbawienia wolności.

W minioną niedzielę 17 sierpnia br. wcześnie rano tatrzańscy policjanci zostali wezwani do zakopiańskiego szpitala, gdzie, jak wynikało ze zgłoszenia na Oddziale Ratunkowym ma znajdować się pobudzony i agresywny mężczyzna, który zaatakował ratowników medycznych. Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres, gdzie obezwładnili i zatrzymali agresora, który demolował wyposażenie SOR -u. Wcześniej mężczyzna uderzał pięściami ratowników, szarpał, kopał i naruszał ich nietykalność cielesną.

Agresor trafił do policyjnej izby zatrzymań w komendzie przy ul. Jagiellońskiej. Po zgromadzeniu materiału dowodowego okazało się, że podobnego zachowania wobec ratowników ten sam mężczyzna dopuścił się dokładnie dwa miesiące wcześniej. W związku z tym usłyszał zarzuty karne za atak wobec ratowników medycznych, kierowania pod ich adresem gróźb karalnych, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia przekraczającego wartość 4000 złotych. Prokurator wnioskował o areszt, a zakopiański sąd przychylając się do tego wniosku aresztował mężczyznę na najbliższe dwa miesiące.

Za wszystkie przestępstwa, których dopuścił się agresor grozi mu kara nawet do 8 lat więzienia.

Niestety ataki na ratowników medycznych i policjantów powtarzają się coraz częściej. Pamiętajmy, że ratownik medyczny podczas wykonywania obowiązków służbowych korzysta z ochrony prawnej przewidzianej funkcjonariuszowi publicznemu.