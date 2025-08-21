Policjant i przechodnie pomogli kobiecie, która upadła na chodniku Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Mały, a jednocześnie wielki gest – właśnie takie sytuacje pokazują, jak ważna jest ludzka reakcja. Przekonała się o tym 70-letnia mieszkanka Jelcza-Laskowic, która potykając się upadła na chodnik. Na szczęście dzięki szybkiej pomocy przechodniów oraz policjanta, seniorka bezpiecznie trafiła do szpitala.

We wtorek, 19 sierpnia br. w godzinach popołudniowych do Komisariatu Policji w Jelczu Laskowicach zgłosiła się kobieta, informując, że naprzeciwko budynku komisariatu, w bramie wjazdowej posesji na chodniku, w kałuży krwi leży starsza pani.

Będący na punkcie recepcyjnym st.asp. Paweł Gabryelski zabrał apteczkę i błyskawicznie zareagował udając się we wskazane miejsce, gdzie przy kobiecie czuwał już mąż zgłaszającej. Jak się okazało 70-letnia mieszkanka Jelcza Laskowic przechodząc przez parking zahaczyła nogą o krawężnik i upadła doznając urazu głowy oraz ręki. Policjant natychmiast udzielił jej mocy przedmedycznej. Dzięki szybkiej i odpowiedzialnej reakcji osób udzielających pomocy poszkodowana została bezpiecznie przekazana ratownikom i trafiła do szpitala.

Serdeczne podziękowania kierujemy do małżeństwa, które nie pozostało obojętne i od razu zareagowało, widząc leżącą kobietę. Ich postawa oraz wsparcie działań policjanta sprawiły, że seniorka mogła bezpiecznie i spokojnie oczekiwać na przyjazd pogotowia.

To kolejny przykład, że wspólne reagowanie i wzajemna troska mogą uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.

Nie bójmy się reagować!

Kiedy widzimy osobę leżącą na ziemi – zatrzymajmy się. Nie zakładajmy od razu, że „pewnie ktoś inny pomoże” albo że „nic się nie dzieje”. To może być zasłabnięcie, wypadek, nagła choroba. Każda minuta ma znaczenie.

➡️ Wystarczy podejść, zapytać, sprawdzić reakcję i w razie potrzeby zadzwonić po pomoc.

➡️ Nikt nie zostanie sam – każdy z nas zasługuje na troskę i wsparcie.