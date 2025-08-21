Wałbrzyski dzielnicowy drugiego komisariatu uniemożliwił dalsza jazdę pijanej kierującej Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Wczoraj, podczas czasu wolnego od służby, wałbrzyski dzielnicowy z drugiego komisariatu wykazał się czujnością i zdecydowaną reakcją. Przemieszczając się drogą K34 na terenie powiatu świdnickiego, zauważył samochód osobowy prowadzony przez kobietę, która poruszała się niebezpiecznie – od lewej do prawej strony jezdni, stwarzając tym samym zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusz, korzystając z pierwszej nadarzającej się bezpiecznej okazji, po tym jak kobieta przez nieuwagę zjechała na pobocze, uniemożliwił jej dalszą jazdę zabierając kluczyki od samochodu. Na miejsce od razu wezwał patrol z miejscowego Posterunku Policji w Dobromierzu. Badanie alkomatem wykazało, że kierująca miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 13:30 na terenie Dobromierza w powiecie świdnickim. Kierująca pojazdem jechała całą szerokością jezdni, dlatego st. sierż . Marcin Malczewski – dzielnicowy Komisariatu Policji II w Wałbrzychu, chociaż nie był wtedy w służbie, widząc to co dzieje się na drodze podjął interwencję, by nie doszło do tragedii. Od kobiety wyczuwalna była woń alkoholu. Policjant odebrał 46-latce kluczyki i wezwał do pomocy funkcjonariuszy będących w służbie.

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze Posterunku Policji w Dobromierzu ustalili, że mieszkanka tej miejscowości miała 2,62 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Na noc trafiła do policyjnej celi w wałbrzyskiej komendzie. Dzisiaj przed południem zostanie przesłuchana i usłyszy zarzut z Kodeksu karnego.

Dlaczego reakcja w takich sytuacjach jest ważna?

Nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie na drodze – nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Jazda w stanie nietrzeźwości znacząco wydłuża czas reakcji, ogranicza koordynację i zdolność podejmowania decyzji, a często kończy się tragicznymi wypadkami. W tym przypadku dzięki reakcji policjanta udało się zapobiec potencjalnej tragedii.

Co grozi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości?

Zgodnie z polskim prawem prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest przestępstwem. Grozi za to:

kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3,

zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat,

świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 zł,

w określonych przypadkach przepadek pojazdu.

Policja apeluje: jeżeli widzisz podejrzane zachowanie kierowcy, nie bądź obojętny – reaguj i powiadom służby! Twoja czujność może uratować czyjeś życie.