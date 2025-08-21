Wałbrzyski dzielnicowy drugiego komisariatu uniemożliwił dalsza jazdę pijanej kierującej - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Wałbrzyski dzielnicowy drugiego komisariatu uniemożliwił dalsza jazdę pijanej kierującej

Data publikacji 21.08.2025
Powrót
Drukuj

Wczoraj, podczas czasu wolnego od służby, wałbrzyski dzielnicowy z drugiego komisariatu wykazał się czujnością i zdecydowaną reakcją. Przemieszczając się drogą K34 na terenie powiatu świdnickiego, zauważył samochód osobowy prowadzony przez kobietę, która poruszała się niebezpiecznie – od lewej do prawej strony jezdni, stwarzając tym samym zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusz, korzystając z pierwszej nadarzającej się bezpiecznej okazji, po tym jak kobieta przez nieuwagę zjechała na pobocze, uniemożliwił jej dalszą jazdę zabierając kluczyki od samochodu. Na miejsce od razu wezwał patrol z miejscowego Posterunku Policji w Dobromierzu. Badanie alkomatem wykazało, że kierująca miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 13:30 na terenie Dobromierza w powiecie świdnickim. Kierująca pojazdem jechała całą szerokością jezdni, dlatego st. sierż. Marcin Malczewski – dzielnicowy Komisariatu Policji II w Wałbrzychu, chociaż nie był wtedy w służbie, widząc to co dzieje się na drodze podjął interwencję, by nie doszło do tragedii. Od kobiety wyczuwalna była woń alkoholu. Policjant odebrał 46-latce kluczyki i wezwał do pomocy funkcjonariuszy będących w służbie.

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze Posterunku Policji w Dobromierzu ustalili, że mieszkanka tej miejscowości miała 2,62 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Na noc trafiła do policyjnej celi w wałbrzyskiej komendzie. Dzisiaj przed południem zostanie przesłuchana i usłyszy zarzut z Kodeksu karnego.

Dlaczego reakcja w takich sytuacjach jest ważna?

Nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie na drodze – nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Jazda w stanie nietrzeźwości znacząco wydłuża czas reakcji, ogranicza koordynację i zdolność podejmowania decyzji, a często kończy się tragicznymi wypadkami. W tym przypadku dzięki reakcji policjanta udało się zapobiec potencjalnej tragedii.

Co grozi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości?

Zgodnie z polskim prawem prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest przestępstwem. Grozi za to:

  • kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3,
  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat,
  • świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 zł,
  • w określonych przypadkach przepadek pojazdu.

Policja apeluje: jeżeli widzisz podejrzane zachowanie kierowcy, nie bądź obojętny – reaguj i powiadom służby! Twoja czujność może uratować czyjeś życie.

(KWP we Wrocławiu / kc)

Powrót na górę strony