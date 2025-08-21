Śródmiejscy policjanci uratowali kolejne życie Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Sierżant Piotr Jasiński oraz starszy posterunkowy Adrian Tyniec ze śródmiejskiej komendy uratowali ludzkie życie. Przy ulicy Foksal podjęli czynności ratunkowe wobec mężczyzny, który nagle przestał oddychać i stracił funkcje życiowe. Natychmiastowe oraz profesjonalne działania funkcjonariuszy zakończyły się sukcesem, a potrzebujący pomocy odzyskał przytomność i trafił pod opiekę służb medycznych. 1 sierpnia na tzw. patelni sierżant Piotr Jasiński wspólnie z innymi policjantami z Warszawy i Krakowa przywrócił funkcje życiowe mężczyzny, który upadł z wysokości. W obydwu sytuacjach wygrał walkę o najwyższą wartość - ludzkie życie. Takie sytuacje pokazują codzienny trud i ciężar zadań, z jakimi mierzą się policjanci. Działanie naszych kolegów zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek. To potwierdzenie, że hasło "Pomagamy i chronimy" towarzyszy funkcjonariuszom każdego dnia.

Nie ma większego wyrazu empatii oraz kompletnego wypełnienia obowiązku policjanta niż uratowanie ludzkiego życia. Każdego dnia funkcjonariusze Policji sumiennie i profesjonalnie realizują zadania te najbardziej wymagające, na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Sierżant Piotr Jasiński i starszy posterunkowy Adrian Tyniec interweniowali przy ulicy Foksal. Podjęli czynności wobec 41-latka, który nagle przestał oddychać i stracił funkcje życiowe. Reakcja policjantów mogła być tylko jedna, a decyzja o rozpoczęciu czynności ratowniczych zapadła w ułamku sekundy. Przystąpili do resuscytacji, która zakończyła się odzyskaniem funkcji życiowych i przytomności przez mężczyznę. Funkcjonariusze przekazali go pod opiekę służb medycznych.

Działania policjantów spotkały się z wielkim uznaniem świadków całej sytuacji, którzy podziękowali i określili działania jako profesjonalne. Pamiętajmy, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdzie konieczne będzie udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi. Właśnie dlatego znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy jest niezwykle ważna.

1 sierpnia w Warszawie odbywały się obchody "Godziny W" oraz szereg innych wydarzeń towarzyszących temu patriotycznemu dniu. Do stolicy przyjechali policjanci z całej Polski, aby uczcić pamięć Powstańców Warszawskich oraz wesprzeć miejscowych funkcjonariuszy w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas zgromadzeń.

Właśnie tego dnia podczas zabezpieczenia sierżant Piotr Jasiński z komendy przy ulicy Wilczej wspólnie z policjantami z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie i Oddziału Prewencji Policji w Krakowie uratował życie innego mężczyzny. Link do komunikatu. Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo.

Obydwie sytuacje pokazują część trudu, z jakim mierzą się policjanci. Często podczas interwencji na szali jest ludzkie życie, a na podjęcie dobrej decyzji mają sekundy. Właśnie dlatego za takie akcje jak te należą się słowa uznania i podziękowania za dbanie o bezpieczeństwo, gotowość do działania i ratowanie życia - "Pomagamy i chronimy".

( KSP )