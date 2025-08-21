Policjanci z ogniwa wodno-rowerowego błyskawicznie pomogli rowerzyście Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj 19 sierpnia 2025 roku około południa na ul. Gojki w Sopocie doszło do groźnego zdarzenia z udziałem rowerzysty. 61-letni mieszkaniec miasta, jadąc swoim jednośladem, stracił panowanie nad rowerem w chwili, gdy odpadło z niego przednie koło.

Mężczyzna upadł na jezdnię, uderzył głową o nawierzchnię i doznał poważnego urazu. Nie posiadał na sobie kasku ochronnego. Na szczęście w pobliżu znajdował się patrol ogniwa wodno-rowerowego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Funkcjonariusze, poruszający się na jednośladach, błyskawicznie dotarli na miejsce i skutecznie zabezpieczyli zdarzenie. Dzięki swojemu wyszkoleniu i profesjonalizmowi natychmiast udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy, opatrzyli ranę głowy, ustabilizowali jego stan i czuwali przy nim do czasu przyjazdu ratowników medycznych.

Ogniwo wodno-rowerowe sopockiej Policji każdego dnia udowadnia, że obecność patroli rowerowych na terenie miasta znacząco zwiększa skuteczność działań i pozwala na szybkie reagowanie w nagłych sytuacjach.

Przypominamy, że bezpieczeństwo rowerzystów zależy także od nich samych. Dlatego warto pamiętać: kask rowerowy może uratować życie i zmniejsza ryzyko poważnych urazów głowy, rower musi być sprawny technicznie i regularnie kontrolowany, rozwaga i przestrzeganie zasad ruchu drogowego to podstawa bezpiecznej jazdy.

Dbajmy o siebie bo sprawny rower i kask na głowie to gwarancja bezpieczniejszej podróży!