Policjanci z Nowego Targu ruszyli na pomoc poszkodowanej 8-latce

Data publikacji 21.08.2025 Podczas środowej służby na Jeziorze Czorsztyńskim policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu pomogli 8-letniej dziewczynce, która podczas wycieczki rowerowej, wokół jeziora Czorsztyńskiego, doznała urazu nogi.

Gdy funkcjonariusze przebywali na Posterunku Policji Wodnej, gdzie wraz ze strażakami PSP przygotowywali się do wspólnych działań, otrzymali zgłoszenie o poszkodowanej dziewczynce we Frydmanie. Okazało sie, że 8-letnia dziewczynka, podczas rowerowej wycieczki z rodzicami wokół jeziora, doznała ciężkiego urazu nogi.

Strażacy natychmiast udali się na miejsce quadem, a policjanci w trybie alarmowym ruszyli policyjną łodzią motorową. Po dotarciu do poszkodowanej funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do udzielania fachowej pomocy medycznej, udało się opanować krwawienie oraz zabezpieczyć obrażenia, stabilizując stan dziecka. Policjanci wskazali również miejsce dojazdu karetki, tak aby ratownicy medyczni mogli jak najszybciej przejąć opiekę nad dziewczynką. W akcji uczestniczyli także ratownicy wodni, którzy pomogli w transporcie poszkodowanej drogą lądową. Funkcjonariusze monitorowali stan dziecka aż do momentu przekazania go pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, który przewiózł dziewczynkę do szpitala w Nowym Targu.

Ta akcja jest kolejnym dowodem na to, że policjanci zawsze stoją na straży ludzkiego życia i zdrowia.