Skuteczność i zaangażowanie policjantów w sprawie wyjaśnienia wypadku śmiertelnego - areszt dla 59-letniego kierowcy ciężarówki Data publikacji 21.08.2025 Wschowscy policjanci zatrzymali 59-letniego kierującego pojazdem ciężarowym, który miał uczestniczyć w wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Zatrzymany usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz oddalenia się z miejsca zdarzenia. W środę (20 sierpnia) w Sąd Rejonowy we Wschowie aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

W niedzielny wieczór (17 sierpnia) dwie mieszkanki Zielonej Góry wracały samochodem osobowym ze Sławy do domu. Według wstępnych ustaleń policjantów, na prostym odcinku drogi pomiędzy Lubogoszczą a Lubiatowem kierująca zjechała na lewą stronę jezdni, do rowu i prawym bokiem uderzyła w drzewo. Niestety pasażerka tego pojazdu poniosła śmierć na miejscu.

Podczas wykonywania czynności na miejscu zdarzenia policjanci na pojeździe ujawnili i zabezpieczyli ślady, które mogły wskazywać, że w tym zdarzeniu mógł brać udział też inny pojazd. Z rozmowy z kierującą ustalili, że pamiętała duży pojazd z białą kabiną, który tuż przed zdarzeniem ją wyprzedzał. Policjantom, którzy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej we Wschowie prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, rozpoczęli poszukiwania tego pojazdu. Dzięki dobrej współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej ze Sławy, która ma nadzór nad miejskim monitoringiem, ustalono numery rejestracyjne samochodu ciężarowego, przejeżdżającego przez Sławę chwilę za pojazdem poszkodowanej.

Działania podjęte przez wschowskich kryminalnych doprowadziły do ustalenia właściciela pojazdu, który mógł brać udział w zdarzeniu. Otrzymali oni od niego informację, że kierowca aktualnie może przebywać na terenie Ośna Lubuskiego. Skontaktowano się z Komendą Powiatową Policji w Słubicach i na wskazane miejsce pojechał patrol z oddziałów prewencji z Zielonej Góry oraz policjanci słubickiej drogówki. Po przyjeździe na miejsce na samochodzie ciężarowym ujawnili ślady, które świadczyły o tym, że miał on kontakt z innym pojazdem. W tym samym czasie wschowscy kryminalni kierowali się do Ośna Lubuskiego w celu wykonania czynności z kierującym samochodem ciężarowym oraz wykonania oględzin pojazdu wspólnie z technikiem kryminalistyki. Podczas wykonywania tych czynności policjanci potwierdzili, że ślady ujawnione na samochodzie ciężarowym pasują do uszkodzeń, które były na samochodzie osobowym.

W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali 59-letniego mieszkańca powiatu wschowskiego i przewieźli do komendy. Przeprowadzono z nim czynności procesowe. Zebrany materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej we Wschowie, której prokurator przedstawił 59-latkowi zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz oddalenia się z miejsca zdarzenia. Prokurator Rejonowy we Wschowie wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd Rejonowy we Wschowie na posiedzeniu aresztowym, które odbyło się w środę (20 sierpnia), przychylił się do wniosku i aresztował kierującego na trzy miesiące.