Funkcjonariusz pomógł mężczyźnie z atakiem epilepsji Data publikacji 21.08.2025 Służba w Policji to nie tylko wykonywanie obowiązków w godzinach służby – to także gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji. Doskonałym przykładem takiej postawy wykazał się nadkom. Sławomir Pierzchanowski, Naczelnik Wydziału Prewencji z KPP w Kętrzynie, który w czasie wolnym od służby zareagował na sytuację wymagającą natychmiastowej interwencji.

Niesienie pomocy to nasz obowiązek, a nie tylko słowa roty ślubowania. Każdy policjant kieruje się tym w codziennym życiu, nawet kiedy zdejmujemy mundur. O tym, że policjantem się jest, a nie bywa, dał świadectwo naczelnik Wydziału Prewencji kętrzyńskiej komendy Policji.

W środę (20 sierpnia) kwadrans po godzinie 18:00 nadkom . Sławomir Pierzchanowski, jadąc prywatnym samochodem ul. Limanowskiego, zauważył, że na chodniku leży mężczyzna. Policjant bez chwili wahania zatrzymał pojazd, podbiegł do mężczyzny, by udzielić mu pomocy. Okazało się, że mężczyzna miał uraz głowy. Funkcjonariusz w pierwszej kolejności zadbał o bezpieczeństwo mężczyzny oraz natychmiast wezwał na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Jak się okazało 75-latek ma problemy zdrowotne i chwilę wcześniej dostał ataku epilepsji. Funkcjonariusz monitorował czynności życiowe do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Dzięki szybkiej reakcji nadkom. Sławomira Pierzchanowskiego mężczyzna trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Ta sytuacja przypomina nam, jak ważna jest empatia i reakcja na potrzeby innych. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której czyjeś zdrowie, a nawet życie, zależy od szybkiej reakcji świadków.

Widzisz osobę, która może potrzebować pomocy? Nie bądź obojętny – zatrzymaj się, zapytaj, wezwij odpowiednie służby. Czasem jedna chwila może uratować czyjeś życie.

Policjanci, niezależnie od tego, czy są na służbie, czy poza nią, pozostają czujni i gotowi do niesienia pomocy. Postawa naszego kolegi to dowód na to, że etos służby nie kończy się wraz z końcem dyżuru – to codzienna odpowiedzialność za innych.