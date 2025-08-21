Podejrzewany o podpalenie lasu 28-latek - zatrzymany Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Zabawa fajerwerkami zakończyła się pożarem lasu. 28-letni mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla został zatrzymany przez policjantów i jest podejrzewany o podpalenie około 7 arów młodnika. Teraz mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie poniesie karę.

Wczoraj (20.08). przed godziną 14:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu otrzymał zgłoszenie o pożarze na terenie leśnym przy ul. Nowowiejskiej. Ogień objął powierzchnię około 7 arów. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratownicze.

Kędzierzyńsko-kozielscy policjanci na miejscu zatrzymali podejrzewanego o podpalenie mężczyznę. 28-latek został wcześniej ujęty przez strażnika leśnego. jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, mężczyzna przyjechał do lasu, aby odpalać fajerwerki. To nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do zaprószenia ognia i ostatecznie pożaru młodnika.

Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i zebrali materiał dowodowy. Teraz policjanci będą wyjaśniać dokładne okoliczności tego zdarzenia. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Obecnie w sprawie trwają dalsze czynności. Teraz mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem.