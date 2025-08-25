Uwaga na oszustwa typu phishing – fałszywe strony udające serwisy firm kurierskich Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj Czasy się zmieniają, a wraz z nimi ewoluują także metody działania przestępców. Coraz częściej zamiast klasycznych oszustw w świecie rzeczywistym, policjanci odnotowują próby wyłudzeń w sieci. Cyberprzestępcy wykorzystują znane marki i instytucje, tworząc fałszywe strony internetowe i wiadomości, które mają skłonić nieświadome osoby do przekazania im danych lub pieniędzy.

Najczęściej przestępcy rozsyłają SMS-y lub e-maile z informacją o rzekomej konieczności dopłaty niewielkiej kwoty za przesyłkę. Wiadomości zawierają linki prowadzące do stron, które do złudzenia przypominają oficjalne serwisy popularnych firm kurierskich.

Dziś jako przykład przytoczymy usiłowanie wyłudzenia danych karty bankowej, przy użyciu spreparowanego portalu stylizowanego na witrynę Pocztexu. Proces płatności wygląda tam bardzo wiarygodnie. Potencjalna ofiara najpierw otrzymuje wiadomość SMS z informacją o konieczności opłacenia przesyłki. W wiadomości tej znajduje się link, który przekieruje nas do strony łudząco przypominającej stronę firmy kurierskiej - w tym przypadku Pocztexu. Po wejściu w link otrzymujemy kolejne informacje i polecenia uzupełnienia danych osobowych, a w kolejnych krokach danych karty bankowej. W rzeczywistości jednak strona ta służy wyłącznie do wyłudzania danych logowania do bankowości internetowej i nie ma nic wspólnego z usługami prawdziwej firmy kurierskiej. Na szczęście w opisanym zdarzeniu potencjalna ofiara nabrała podejrzeń i nie podała żadnych informacji, dzięki czemu nie doszło do utraty środków.

Jak ustrzec się przed oszustwem?

Aby uniknąć podobnych sytuacji, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Zachowaj ostrożność wobec nieoczekiwanych wiadomości - zwłaszcza takich, które wymagają szybkiej reakcji i opłaty.

Sprawdzaj adresy stron internetowych - nawet drobna literówka czy nietypowa domena mogą świadczyć o oszustwie.

Nie klikaj w podejrzane linki - zamiast tego samodzielnie wpisz adres strony firmy kurierskiej w przeglądarce.

Korzystaj z aplikacji oficjalnych firm - to bezpieczniejsza forma śledzenia i opłacania przesyłek.

Pamiętaj, że bank i firma kurierska nigdy nie proszą o login i hasło do bankowości internetowej.

Apelujemy, by każdą budzącą wątpliwości wiadomość traktować jako potencjalną próbę oszustwa i niezwłocznie zgłaszać podobne zdarzenia. Czujność i zdrowy rozsądek to najlepsza ochrona przed utratą danych i pieniędzy.