Policjanci pomogli 51-letniej kobiecie narażonej na wychłodzenie Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci pomogli 51-latce, która dziś w nocy, leżała w rejonie rzeki w Ustrzykach Dolnych. Temperatura jej ciała wynosiła 32 stopnie. Dodatkowo kobieta była nietrzeźwa. Miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób nie tylko samotnych czy starszych, ale także nietrzeźwych, którzy przez dłuższy czas, przebywają na zewnątrz.

Minionej nocy, funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, podczas pełnionej służby, w rejonie rzeki w Ustrzykach Dolnych zauważyli leżącą na ziemi kobietę. W związku z tym, że temperatura na zewnątrz była dość niska, jej życie mogło być zagrożone. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali na miejsce karetkę pogotowia.

Okazało się, że temperatura ciała u kobiety wynosiła 32 stopnie, co świadczyło o stanie hipotermii. Dodatkowo 51-latka była nietrzeźwa, miała w swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy.

Policjanci apelują, aby nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie, zwłaszcza w chłodniejsze noce. Zwracajmy uwagę na osoby starsze, samotne czy będące pod wpływem alkoholu. Jeden telefon pod numer alarmowy może uratować życie.