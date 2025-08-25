Czterolatek na parapecie okna. Zareagowali świadkowie Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni interweniowali w związku ze zgłoszeniem mieszkańców Oświęcimia, dotyczącym małego dziecka chodzącego po parapecie otwartego okna. Nad dzieckiem opiekę miał sprawować 16-letni brat. Sprawa zostanie przekazana do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

23.08.2025 br. o godzinie 10.00 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od małżeństwa z Oświęcimia, dotyczące kilkuletniego dziecka, które chodzi po parapecie otwartego okna mieszkania, znajdującego się na drugim piętrze. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci i strażacy.

W trakcie czynności policjanci ustalili, że dziecko na parapet wchodziło dwukrotnie, lecz przed momentem zostało zdjęte z parapetu przez nastolatka znajdującego się w mieszkaniu. Funkcjonariusze udali się do wskazanego mieszkania, w którym zastali trzech małoletnich obywateli Ukrainy: 16, 12 i 4-letniego. Z relacji najstarszego z chłopców wynikało, że ich matka jest w pracy, a pod jej nieobecność on sprawuje opiekę nad młodszymi braćmi. Chłopak potwierdził, że chwilę wcześniej zdjął najmłodszego brata z parapetu okna. Na miejsce została wezwana 34-letnia matka małoletnich, pod której opiekę oddano dzieci. Materiały sprawy zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Na duże podziękowania za prawidłową reakcję zasługuje małżeństwo z Oświęcimia. Widząc dziecko w niebezpiecznej sytuacji natychmiast powiadomili służby.

Policjanci apelują o zapewnienie bezpiecznego otoczenia i odpowiedniej opieki małym dzieciom.

Aby zadbać o bezpieczeństwo małego dziecka w domu, nie wolno pod okno wstawiać fotela czy kanapy, po której dziecko mogłoby się wspiąć. Okno należy wyposażyć w specjalne klamki. Należy zabezpieczyć gniazdka i przewody elektryczne. Schować małe, ostre przedmioty oraz leki. Jednakże najważniejsze jest zapewnienie stałej i świadomej opieki nad dzieckiem, a także uczenie dziecka bezpiecznych zachowań.