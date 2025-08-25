50-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa byłej żony Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj Za usiłowanie zabójstwa odpowie zatrzymany przez bialskich policjantów 50- latek. Mężczyzna podejrzany jest o zadanie byłej żonie kilku ciosów nożem oraz znęcanie się nad nią. W chwili zatrzymania miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Został tymczasowo aresztowany. Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem (20 sierpnia) na terenie gminy Biała Podlaska. Po godzinie 20.00 dyżurny bialskiej komendy powiadomiony został o kilkukrotnym zranieniu kobiety nożem. Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze, którzy potwierdzili zgłoszenie.

Z ustaleń policjantów wynikało, że w momencie zdarzenia, pomocy kobiecie udzielił członek rodziny. Pokrzywdzona z obrażeniami ciała trafiła pod opiekę lekarzy.

Policjanci zatrzymali 50-latka, który jest byłym mężem kobiety. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Sprawą zajęli się bialscy kryminalni. 50-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Odpowiadał będzie zarówno za usiłowanie zabójstwa jak też fizyczne i psychiczne znęcanie się nad byłą żoną oraz swoimi dziećmi, z którymi wspólnie zamieszkiwał. Mężczyzna w 2023 roku usłyszał wyrok za znęcanie się nad rodziną.

W piątek bialski sąd przychylił się do wniosku Policji i prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. Ustalamy wszystkie okoliczności zdarzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami usiłowanie zabójstwa zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.