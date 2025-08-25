Radomscy policjanci i mazowiecka KAS zabezpieczyli płyny do e-papierosów Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wspólnie z Mazowiecką Krajową Administracją Skarbową (KAS) ujawnili płyny do e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Butelki z płynami były ukryte m.in. w oponach samochodowych. Sprawa jest rozwojowa.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie wraz z policjantami z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Radomiu skontrolowali jeden ze sklepów z e-papierosami w okolicach Radomia.

W trakcie kontroli okazało się, że oprócz legalnych wyrobów akcyzowych, w sklepie znajdowało się ponad 5,5 l płynów do e-papierosów bez polskich znaków akcyzy o różnej zawartości nikotyny w mg/ml .

Funkcjonariusze ustalili, że 0,7 l plastikowe butelki, w których miała być woda mineralna, zawierały nielegalny płyn do e-papierosów. Butelki z tą samą substancją znaleziono również na zapleczu sklepu, w koszu oraz w … oponach samochodowych.

W kontrolowanym punkcie funkcjonariusze stwierdzili również obrót blisko 11 l nielegalnego płynu bez znaków akcyzy a także to, że nie rejestrowano sprzedaży na kasie fiskalnej w sposób prawidłowy.

Próbki substancji z ujawnionych butelek, z oznaczeniami zawartości nikotyny, przekazano do Centralnego Laboratorium Celno-Skarbowego w Otwocku. Zabezpieczono również drukarkę fiskalną, laptopa z oprogramowaniem księgowym oraz gotówkę, która mogła pochodzić z prowadzonego procederu.

Każdy roztwór, którego skład, właściwości i charakter wskazuje, że jest przeznaczony do wykorzystania w e-papierosach, podlega opodatkowaniu akcyzą i obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Znak akcyzy w takim wypadku to również gwarancja, że skład płynu jest zgodny z przepisami prawa i nie będzie zagrożeniem dla zdrowia. Za sprzedaż wyrobów akcyzowych bez oznaczenia ich znakami akcyzy grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Sprawa ma charakter rozwojowy.