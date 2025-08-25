Tragiczny wypadek na autostradzie A4 - na miejscu zginął pieszy Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj W sobotni wieczór, o godzinie 20:46 na 90. kilometrze autostrady A4 doszło do tragicznego wypadku drogowego. Pieszy, który próbował przekroczyć autostradę w miejscu do tego niedozwolonym, bez elementów odblaskowych został potrącony przez samochód osobowy marki Opel. Niestety, mężczyzna zginął na miejscu. Przypominamy, że autostrada jest drogą całkowicie niedostępną dla pieszych.

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 23.08.2025 r. Jak ustalili policjanci, pieszy poruszał się autostradą A4 na drodze całkowicie niedostępnej dla ruchu pieszych. Przechodząc w poprzek przez drogę został potrącony przez samochód marki Opel. W wyniku zdarzenia 48-latek, który dodatkowo nie posiadał elementów odblaskowych, poniósł śmierć na miejscu.

Kierujący samochodem osobowym był trzeźwy. Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego, biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków oraz prokurator. Zabezpieczono wszystkie ślady, aby dokładnie ustalić przyczyny i przebieg zdarzenia. Ciało pieszego zostało zabezpieczone do sekcji.

Autostrada jest drogą, na której ruch pieszych jest bezwzględnie zabroniony. Przekraczanie jej w poprzek czy poruszanie się poboczem to ogromne ryzyko zarówno dla samego pieszego, jak i dla kierowców. Brak elementów odblaskowych po zmroku dodatkowo zwiększa niebezpieczeństwo.

Policjanci przypominają:

nigdy nie korzystajmy z autostrady pieszo,

zadbajmy o widoczność odblaski mogą uratować życie,

kierowcy powinni zachowywać ostrożność i dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze.

Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Każde lekceważenie przepisów może skończyć się tragedią.